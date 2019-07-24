В Бурятии молодые люди устроили стрельбу

В паблике «Аноним 03» сегодня появилась тревожная запись о том, что на прошлой неделе в посёлке Селенгинск Кабанского района была устроена стрельба. К посту была прикреплена видеозапись инцидента, на котором видна некая потасовка с обильной нецензурной лексикой, и слышны выстрелы.











видео - "Аноним 03"





В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что вечером 18 июля у питейного заведения в микрорайоне Южный в посёлке Селенгинск произошёл конфликт между молодыми людьми.В результате один из участников конфликта – 22-летний местный житель – обратился в медучреждение с травмой бедра. Предварительно, ранение получено из травматического пистолета.- Следственно-оперативной группой установлены все участники происшествия. В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка, опрашиваются свидетели и участники конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 «Хулиганство» УК РФ, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства.