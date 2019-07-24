Найденная граната содержала взрывчатое вещество
Вчера в Железнодорожном районе Улан-Удэ нашли гранату. Опасную находку заметил мужчина, выгуливавший свою собаку.
На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Территорию оцепили сотрудники вневедомственной охраны и МВД.
Инженеры-сапёры установили, что это ручная граната Миллса, образца 1915 года. Граната содержала взрывчатое вещество, поэтому специалисты ОМОН вывезли её на полигон и уничтожили контролируемым подрывом.
Остатки гранаты были переданы следственно-оперативной группе для проведения экспертизы, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне жительница Заиграевского района Бурятии нашла в огороде столетние гранаты.
Гулявший с собакой улан-удэнец нашёл гранату
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Кнопка тревожной сигнализации в ночь кражи была неисправна
Один из участников конфликта получил травму бедра
Найденная граната содержала взрывчатое вещество
Он стащил из чужого дома продукты питания
Мужчина рассказал, что это не первый его визит в республику
Погибший уже опознан
Грабители затеяли драку с жертвой
Деньги на теле женщины унюхала собака таможенников
От удара «Тойоту» развернуло
Пострадавших в результате аварии нет
Женщина забрала деньги, которые не дождалась другая посетительница
Водитель был госпитализирован
Уровень воды на дороге составлял 10 сантиметров
В последний раз Кристина выходила на связь с родственниками в 2017 году
Экс-сотрудник Бурятской таможни обвиняется во взяточничестве и укрывательстве поставщиков контрафакта