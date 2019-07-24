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Гулявший с собакой улан-удэнец нашёл гранату

Гулявший с собакой улан-удэнец нашёл гранату
Происшествия,  Фото:Росгвардия
Найденная граната содержала взрывчатое вещество

Вчера в Железнодорожном районе Улан-Удэ нашли гранату. Опасную находку заметил мужчина, выгуливавший свою собаку.

На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Территорию оцепили сотрудники вневедомственной охраны и МВД.

Инженеры-сапёры установили, что это ручная граната Миллса, образца 1915 года. Граната содержала взрывчатое вещество, поэтому специалисты ОМОН вывезли её на полигон и уничтожили контролируемым подрывом.

Остатки гранаты были переданы следственно-оперативной группе для проведения экспертизы, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне жительница Заиграевского района Бурятии нашла в огороде столетние гранаты.

граната
 
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