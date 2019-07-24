Житель Бурятии ограбил бывшую сожительницу

Он стащил из чужого дома продукты питания



В Прибайкальском районе задержали 43-летнего жителя села Иркилик, ограбившего бывшую сожительницу.



Подозреваемый выставил оконное стекло и проник в дом 50-летней гражданки после совместного празднования дня рождения её внука. Вор полагал, что последняя всё ещё находится в гостях.



Когда он принялся доставать из морозильной камеры и складывать в пакеты мясные изделия и полуфабрикаты, хозяйка вернулась. Будучи уличенным, мужчина с частью продуктов сбежал. Ущерб составил около 13 тысяч рублей.



Ранее мужчина был неоднократно судим. В настоящее время он отбывает наказание в виде лишения свободы условно за квартирную кражу.



Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

