Он стащил из чужого дома продукты питания
В Прибайкальском районе задержали 43-летнего жителя села Иркилик, ограбившего бывшую сожительницу.
Подозреваемый выставил оконное стекло и проник в дом 50-летней гражданки после совместного празднования дня рождения её внука. Вор полагал, что последняя всё ещё находится в гостях.
Когда он принялся доставать из морозильной камеры и складывать в пакеты мясные изделия и полуфабрикаты, хозяйка вернулась. Будучи уличенным, мужчина с частью продуктов сбежал. Ущерб составил около 13 тысяч рублей.
Ранее мужчина был неоднократно судим. В настоящее время он отбывает наказание в виде лишения свободы условно за квартирную кражу.
Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии ограбил бывшую сожительницу
Происшествия, Фото:
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