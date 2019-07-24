Двое незнакомцев ограбили улан-удэнца на улице

Грабители затеяли драку с жертвой



Ранним утром 20 июля ограбили 32-летнего улан-удэнца. Мужчина рассказал полицейским, что после отдыха в кафе в ожидании такси направился к остановке общественного транспорта. Там к нему подошли двое незнакомцев и под надуманным предлогом стали выяснять отношения. Завязалась драка, в ходе которой один из них украл из кармана брюк горожанина телефон и 900 рублей. После преступники скрылись. Ущерб составил 11 тысяч рублей.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в хищении имущества задержан полицейскими. 20-летний гражданин пояснил, что похищенные деньги он потратил на личные нужды, мобильный передал другу, который через третьих лиц продал его на одном из рынков города. Также злоумышленник рассказал, что посредством «мобильного банка», установленного на телефоне потерпевшего, оплатил услуги такси (1000 рублей), - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Задержанный был ранее судим за имущественные преступления, он работает токарем.



На молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Ведётся следствие.

