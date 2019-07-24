Деньги на теле женщины унюхала собака таможенников
Более 25 тысяч незадекларированных долларов обнаружили бурятские таможенники у гражданки России при пересечении границы.
Крупная сумма незадекларированных денег была выявлена в ЖДПП Наушки Бурятской таможни у россиянки, следовавшей из Монголии в Россию. Деньги в количестве 21 050 долларов США и 301 700 рублей женщина спрятала на теле под одеждой в импровизированном поясе.
Во время таможенного контроля багажа пассажиров поезда «Улан-Батор – Москва», собака кинологического отдела Бурятской таможни уловила запах денег. Обнаруженная таможенниками сумма, за вычетом разрешённой к ввозу без декларирования, составила более 998 тысяч рублей.
При этом пассажирскую таможенную декларацию на наличные денежные средства россиянка не подавала, а свои действия объяснила незнанием о необходимости декларировать денежные средства в сумме свыше 10 тысяч долларов США.
- В соответствии с действующим законодательством РФ единовременно ввозимые/вывозимые наличные денежные средства на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, подлежат таможенному декларированию в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств. За неисполнение требований законом РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность, - пояснила начальник отдела специальных таможенных процедур таможенного поста ЖДПП Наушки Ирина Жарникова.
В отношении гражданки возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товара от таможенного контроля, путём использования способа, затрудняющего обнаружение товара), сообщила пресс-служба Бурятской таможни.
На границе Бурятии женщина спрятала под одеждой 25 тысяч долларов
Происшествия, Фото:
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