В Улан-Удэ на кольцевой развязке столкнулись «Лэнд Крузер» и «Спринтер»

Накануне около 17.00 в Улан-Удэ на кольцевой развязке по улице Ключевская в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель Toyota Sprinter, двигаясь в сторону остановки «Товары Бурятии», столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.











У «Toyota Land Сruiser» даже не лопнул бампер, а у «Toyota Sprinter» разбита вся передняя часть.











Пострадавших в результате аварии нет.