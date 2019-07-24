Уровень воды на дороге составлял 10 сантиметров
23 июля в Джидинском районе Бурятии в результате подъёма уровня реки Зимовьевка произошло подтопление региональной дороги «Гусиноозёрск – Петропавловка - Закаменск». Протяжённость подтопления составила 30 метров. Уровень воды на дороге составлял 10 сантиметров.
Сообщение о ЧП передал оперативный дежурный ЕДДС Джидинского района.
- Проезд автотранспорта не ограничивался. Силами администрации СП «Нижнеторейское» и подрядной организацией Регионавтодора был организован мониторинг обстановки. Через пять часов вода с дороги ушла. На данный момент ситуация стабилизировалась, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 июля в Закаменском районе поднялись реки, размыло дорогу. Вода вышла на пойму вдоль русла реки Улекчин. Для проведения работ по укреплению дамбы было направлено 4 единицы техники и 5 человек «Закаменского ДРСУч».
В Бурятии подтопило региональную дорогу
Происшествия, Фото:
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