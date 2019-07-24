В Бурятии ищут пропавшую 18-летнюю девушку

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

В последний раз Кристина выходила на связь с родственниками в 2017 году



В Бурятии полицейские разыскивают 18-летнюю уроженку Северобайкальска Кристину Волкову. Она в сентябре 2017 года не приступила к учебным занятиям в техникуме своего города, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сообщение в полицию поступило от педагога учебного заведения. Выяснилось, что девушка не выходила на связь с родственниками с июня 2017 года.



Приметы: европейской внешности, на вид 18 лет, рост около 165 – 170 см, среднего телосложения, волосы средней длины, обесцвеченные с желтоватым оттенком (натуральный цвет волос – тёмно-русый), глаза карие.



При наличии какой-либо информации о местонахождении гражданки полиция просит сообщить по телефонам: 8(30130)2-18-82, 8(3012)41-66-37 или 102 (112).

