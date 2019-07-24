24 Июля

23 Июля

Популярное

В Бурятии потушили 14 лесных пожаров

В Бурятии потушили 14 лесных пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Продолжает действовать режим ЧС на территории Забайкальского национального парка и в Северо-Байкальском районе

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 19 лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах. В результате локализовано четыре очага, ликвидировано 14 очагов. Ведутся работы по тушению одного очага площадью 7 га и одного очага площадью 2 га, возникшего в 6:00 24 июля в Северо-Байкальском районе.

Продолжает действовать режим ЧС на территории Забайкальского национального парка и в Северо-Байкальском районе в связи со сложной лесопожарной обстановкой.

За сутки на тушении лесных пожаров работало 333 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 56 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.

Также на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 3 термоточки в Северо-Байкальском районе, 4 термоточки в Баунтовском районе, 1 термоточка в Муйском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики. Прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии таможенник продавал боеприпасы в Монголию
В Бурятии таможенник продавал боеприпасы в Монголию
Происшествия, 24.07.2019
Экс-сотрудник Бурятской таможни обвиняется во взяточничестве и укрывательстве поставщиков контрафакта
В Бурятии потушили 14 лесных пожаров
В Бурятии потушили 14 лесных пожаров
Происшествия, 24.07.2019
Продолжает действовать режим ЧС на территории Забайкальского национального парка и в Северо-Байкальском районе
«Продукты портятся, нет связи»: Жители Максимихи в Бурятии вторые сутки живут без света
«Продукты портятся, нет связи»: Жители Максимихи в Бурятии вторые сутки живут без света
Происшествия, 24.07.2019
Лесной пожар сильно осложнил работу по восстановлению электроснабжения в Баргузинском и Курумканском районах  
В Бурятии на берегу Байкала обокрали спящую девушку
В Бурятии на берегу Байкала обокрали спящую девушку
Происшествия, 24.07.2019
Подруги уснули на берегу Байкала, не найдя место для ночёвки
«Принесли спальный мешок и водку»: Подробности ЧП с камнепадом в Бурятии
«Принесли спальный мешок и водку»: Подробности ЧП с камнепадом в Бурятии
Происшествия, 24.07.2019
В Бурятии пострадавший от камнепада турист рассказал о произошедшем
Житель Бурятии, не успевший продать наркотики, получил 9 лет
Житель Бурятии, не успевший продать наркотики, получил 9 лет
Происшествия, 24.07.2019
В Нижневартовске осудили дилера из Бурятии
В Забайкалье осудили убийцу, совершившего самосуд
В Забайкалье осудили убийцу, совершившего самосуд
Происшествия, 23.07.2019
Мстя за детей, он расправился с двумя гражданами Узбекистана
В Бурятии прокуратура добилась штрафа для замглавы Тунки
В Бурятии прокуратура добилась штрафа для замглавы Тунки
Происшествия, 23.07.2019
Он нарушил порядок рассмотрения обращений граждан
Лесной пожар в Бурятии осложнил ремонт ЛЭП
Лесной пожар в Бурятии осложнил ремонт ЛЭП
Происшествия, 23.07.2019
Работы также затрудняет упавшее на провода дерево
В Бурятии пьяный лихач едва не передавил отдыхающих на пляже Байкала
В Бурятии пьяный лихач едва не передавил отдыхающих на пляже Байкала
Происшествия, 23.07.2019
На Байкале пьяный водитель гонял по пляжу, а затем увяз в песке
В Забайкалье убийцу двух человек приговорили к 18 годам
В Забайкалье убийцу двух человек приговорили к 18 годам
Происшествия, 23.07.2019
В августе 2018 года сотрудники следственного комитета раскрыли убийство двух жителей Узбекистана, совершённое в октябре 2017 года в Чите
В Бурятии разыскивают 16-летнего парня
В Бурятии разыскивают 16-летнего парня
Происшествия, 23.07.2019
В последний раз его видели в Бурятском лесопромышленном колледже
В Улан-Удэ произошло убийство из-за тату в виде свастики
В Улан-Удэ произошло убийство из-за тату в виде свастики
Происшествия, 23.07.2019
В компании друзей вспыхнула ссора, когда они увидели свастику на ноге одного из них

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^