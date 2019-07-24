Продолжает действовать режим ЧС на территории Забайкальского национального парка и в Северо-Байкальском районе
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 19 лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах. В результате локализовано четыре очага, ликвидировано 14 очагов. Ведутся работы по тушению одного очага площадью 7 га и одного очага площадью 2 га, возникшего в 6:00 24 июля в Северо-Байкальском районе.
Продолжает действовать режим ЧС на территории Забайкальского национального парка и в Северо-Байкальском районе в связи со сложной лесопожарной обстановкой.
За сутки на тушении лесных пожаров работало 333 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 56 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.
Также на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 3 термоточки в Северо-Байкальском районе, 4 термоточки в Баунтовском районе, 1 термоточка в Муйском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики. Прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии потушили 14 лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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