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В Бурятии на берегу Байкала обокрали спящую девушку

В Бурятии на берегу Байкала обокрали спящую девушку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подруги уснули на берегу Байкала, не найдя место для ночёвки

Ранним утром 21 июля в полицию Прибайкальского района Бурятии поступило сообщение о краже телефона на берегу Байкала в Горячинске. Неизвестный украл мобильный у спящей девушки: незаметно отсоединил его от наушников и скрылся. Ущерб был оценён в 37 тысяч рублей.

Девушка приехала из Улан-Удэ в Горячинск на отдых вместе с подругами. Не найдя места для ночлега, компания расположилась на берегу.

Сотрудники полиции выяснили, что к девушкам подходили двое нетрезвых молодых людей, после общения с которыми и пропал телефон.

Отдыхающие сообщили приметы данных граждан, и спустя время молодые люди по «горячим следам» были задержаны. У одного из них – 20-летнего жителя Улан-Удэ – изъят украденный мобильный.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Официально не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


кража Байкал
 
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