В Бурятии на берегу Байкала обокрали спящую девушку

Подруги уснули на берегу Байкала, не найдя место для ночёвки



Ранним утром 21 июля в полицию Прибайкальского района Бурятии поступило сообщение о краже телефона на берегу Байкала в Горячинске. Неизвестный украл мобильный у спящей девушки: незаметно отсоединил его от наушников и скрылся. Ущерб был оценён в 37 тысяч рублей.



Девушка приехала из Улан-Удэ в Горячинск на отдых вместе с подругами. Не найдя места для ночлега, компания расположилась на берегу.



Сотрудники полиции выяснили, что к девушкам подходили двое нетрезвых молодых людей, после общения с которыми и пропал телефон.



Отдыхающие сообщили приметы данных граждан, и спустя время молодые люди по «горячим следам» были задержаны. У одного из них – 20-летнего жителя Улан-Удэ – изъят украденный мобильный.



Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Официально не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





