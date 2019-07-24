Подруги уснули на берегу Байкала, не найдя место для ночёвки
Ранним утром 21 июля в полицию Прибайкальского района Бурятии поступило сообщение о краже телефона на берегу Байкала в Горячинске. Неизвестный украл мобильный у спящей девушки: незаметно отсоединил его от наушников и скрылся. Ущерб был оценён в 37 тысяч рублей.
Девушка приехала из Улан-Удэ в Горячинск на отдых вместе с подругами. Не найдя места для ночлега, компания расположилась на берегу.
Сотрудники полиции выяснили, что к девушкам подходили двое нетрезвых молодых людей, после общения с которыми и пропал телефон.
Отдыхающие сообщили приметы данных граждан, и спустя время молодые люди по «горячим следам» были задержаны. У одного из них – 20-летнего жителя Улан-Удэ – изъят украденный мобильный.
Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Официально не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии на берегу Байкала обокрали спящую девушку
Происшествия, Фото:
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