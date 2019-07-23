Работы также затрудняет упавшее на провода дерево
23 июля с 7 часов утра начат плановый ремонт воздушной линии 110 кВ Горячинская ¬– Усть-Баргузин. В связи с ремонтом в течение дня будут проводиться отключения электроэнергии в Баргузинском и Курумканском районах Бурятии, сообщает пресс-служба «Буряэнерго».
Проведение плановых работ осложняется плотным задымлением в месте проведения работ от бушующего в районе лесного пожара. Также работу осложнили «чёрные лесорубы», из-за которых на провода упало дерево из-за пределов охранной зоны ЛЭП.
Всего в ремонтных работах задействовано 4 бригады, это 16 человек и 4 единицы техники.
Лесной пожар в Бурятии осложнил ремонт ЛЭП
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