Лесной пожар в Бурятии осложнил ремонт ЛЭП

Работы также затрудняет упавшее на провода дерево



23 июля с 7 часов утра начат плановый ремонт воздушной линии 110 кВ Горячинская ¬– Усть-Баргузин. В связи с ремонтом в течение дня будут проводиться отключения электроэнергии в Баргузинском и Курумканском районах Бурятии, сообщает пресс-служба «Буряэнерго».



Проведение плановых работ осложняется плотным задымлением в месте проведения работ от бушующего в районе лесного пожара. Также работу осложнили «чёрные лесорубы», из-за которых на провода упало дерево из-за пределов охранной зоны ЛЭП.



Всего в ремонтных работах задействовано 4 бригады, это 16 человек и 4 единицы техники.









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