 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июля

22 Июля

Популярное

В Забайкалье убийцу двух человек приговорили к 18 годам

В Забайкалье убийцу двух человек приговорили к 18 годам
Происшествия, 
В августе 2018 года сотрудники следственного комитета раскрыли убийство двух жителей Узбекистана, совершённое в октябре 2017 года в Чите

- В правоохранительные органы обратился гражданин Узбекистана, заявивший о пропаже в Чите двух своих земляков. По сообщению о внезапном исчезновении двух человек было незамедлительно возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Выяснилось, что тогда мужчины ушли на встречу, с которой не вернулись. Правоохранительные органы задержали жителя Нерчинского района. При первом же допросе мужчина признался, что убил потерпевших из охотничьего ружья из-за конфликта, а тела закопал, чтобы скрыть следы преступления. При проведении проверки показаний следователи обнаружили тела убитых мужчин в месте, которое указал обвиняемый.

Сегодня, 23 июля, Забайкальский краевой суд приговорил обвиняемого в убийстве двух граждан Узбекистана к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, осуждённый, вместе со своим подельником обвинялись и в похищении двух лиц, но по этой статье подсудимых оправдали из-за неустановленного преступления. Уголовное дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей, сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

суд убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье убийцу двух человек приговорили к 18 годам
В Забайкалье убийцу двух человек приговорили к 18 годам
Происшествия, 23.07.2019
В августе 2018 года сотрудники следственного комитета раскрыли убийство двух жителей Узбекистана, совершённое в октябре 2017 года в Чите
В Бурятии разыскивают 16-летнего парня
В Бурятии разыскивают 16-летнего парня
Происшествия, 23.07.2019
В последний раз его видели в Бурятском лесопромышленном колледже
В Улан-Удэ произошло убийство из-за тату в виде свастики
В Улан-Удэ произошло убийство из-за тату в виде свастики
Происшествия, 23.07.2019
В компании друзей вспыхнула ссора, когда они увидели свастику на ноге одного из них
Улан-удэнец пропил деньги с карты приятеля
Улан-удэнец пропил деньги с карты приятеля
Происшествия, 23.07.2019
На чужие средства он покупал и употреблял алкоголь несколько дней
За неделю в Иркутске в ДТП пострадало 7 детей
За неделю в Иркутске в ДТП пострадало 7 детей
Происшествия, 23.07.2019
Сейчас полицейские выясняют, все ли несовершеннолетние были пристёгнуты
В Улан-Удэ дом пенсионерки затопило по вине дорожных строителей
В Улан-Удэ дом пенсионерки затопило по вине дорожных строителей
Происшествия, 23.07.2019
В Улан-Удэ занялись проблемой, из-за которой участок пенсионерки и её 12-летнего внука превратился в «море»
В Иркутской области сотрудник ФСИН и водитель отдела ФССП украли 200 кг нефрита
В Иркутской области сотрудник ФСИН и водитель отдела ФССП украли 200 кг нефрита
Происшествия, 23.07.2019
Они совершили кражу из служебного кабинета отдела судебных приставов
В Бурятии нашлась пропавшая женщина
В Бурятии нашлась пропавшая женщина
Происшествия, 23.07.2019
Жительница Бурятии не подозревала, что объявлена в розыск
Улан-удэнец ограбил знакомую
Улан-удэнец ограбил знакомую
Происшествия, 23.07.2019
Он уже осуждён условно за подобное преступление
В Иркутске лжебанкиры украли 15 миллионов рублей
В Иркутске лжебанкиры украли 15 миллионов рублей
Происшествия, 23.07.2019
Правоохранители задержали 11 участников группировки «обнальщиков»
Вор из Бурятии оставил свой паспорт на месте преступления
Вор из Бурятии оставил свой паспорт на месте преступления
Происшествия, 23.07.2019
Парень из Бурятии обчистил базу отдыха в Приморье
В Улан-Удэ неизвестные пытались сжечь торговый павильон
В Улан-Удэ неизвестные пытались сжечь торговый павильон
Происшествия, 23.07.2019
Они разбили окно и подожгли помещение с помощью горючей жидкости
В Бурятии «черный лесоруб» выплатил крупный штраф ради машины
В Бурятии «черный лесоруб» выплатил крупный штраф ради машины
Происшествия, 23.07.2019
Он поспешил возместить ущерб после ареста его «таблетки»
18-летний улан-удэнец совершил серию краж
18-летний улан-удэнец совершил серию краж
Происшествия, 23.07.2019
Следователи направили в суд уголовное дело по обвинению 18-летнего улан-удэнца в серии краж

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^