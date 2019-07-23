В Забайкалье убийцу двух человек приговорили к 18 годам

В августе 2018 года сотрудники следственного комитета раскрыли убийство двух жителей Узбекистана, совершённое в октябре 2017 года в Чите



- В правоохранительные органы обратился гражданин Узбекистана, заявивший о пропаже в Чите двух своих земляков. По сообщению о внезапном исчезновении двух человек было незамедлительно возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Выяснилось, что тогда мужчины ушли на встречу, с которой не вернулись. Правоохранительные органы задержали жителя Нерчинского района. При первом же допросе мужчина признался, что убил потерпевших из охотничьего ружья из-за конфликта, а тела закопал, чтобы скрыть следы преступления. При проведении проверки показаний следователи обнаружили тела убитых мужчин в месте, которое указал обвиняемый.



Сегодня, 23 июля, Забайкальский краевой суд приговорил обвиняемого в убийстве двух граждан Узбекистана к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.



Кроме того, осуждённый, вместе со своим подельником обвинялись и в похищении двух лиц, но по этой статье подсудимых оправдали из-за неустановленного преступления. Уголовное дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей, сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.



