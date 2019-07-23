Сейчас полицейские выясняют, все ли несовершеннолетние были пристёгнуты
15 июля в районе 17 километра Качугского тракта Иркутска столкнулись автомобили «Шевроле Авео» и «Ниссан Дизель». В результате пострадала 6-летняя дочь водителя «Шевроле». В автомобиле девочка находилась в удерживающем устройстве, что позволило избежать серьёзных повреждений.
В этот же день 31-летняя женщина на автомобиле «Хонда ЦРВ» не справилась с управлением, съехала в кювет съехал и перевернулась. Пострадали двое несовершеннолетних пассажиров – 5-месячная девочка и 2-летний мальчик. Авария произошла на улице Придорожной в селе Мамоны Иркутского района. Известно, что дети находились в специальных автокреслах и получили незначительные травмы.
16 июля на пересечении улиц Красноярской и Советской произошло столкновение «Ниссан Вингроад» и «Тойота Тоунайс Ноах». С места аварии с травмами головы были госпитализированы двое девочек 14 и 17 лет, пассажирки «Тойоты».
В настоящее время назначено административное расследование, инспекторы устанавливают на какой сигнал светофора двигался каждый из автомобилистов и были ли пристёгнуты несовершеннолетние ремнями безопасности.
Вечером этого же дня водитель «Ниссан Ноут» на улице Красноярской наехал на 10-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть из-за автомобилей в правом ряду. В результате ДТП ребёнок получил травму ноги. По данному факту совместно с инспекторами ПДН проводится проверка.
21 июля на улице Байкальская столкнулись «Лексус LX» и «Хундай Солярис». Медицинская помощь понадобилась 2-летнему пассажиру «Хундай». Дорожно-транспортное происшествие было оформлено аварийными комиссарами, в настоящее время выясняется, как перевозили ребёнка в салоне иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
За неделю в Иркутске в ДТП пострадало 7 детей
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