Мстя за детей, он расправился с двумя гражданами Узбекистана
23 июля Забайкальским краевым судом вынесен приговор в отношении 35-летнего жителя Нерчинского района, признанного виновным в совершении двойного убийства.
Уголовное дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей. Как установлено в судебном заседании, в октябре 2017 года мужчина на почве мести за совершение гражданином Узбекистана преступления против половой неприкосновенности двух малолетних детей, совершил убийство заподозренного им человека, а также второго гражданина Узбекистана, непричастного к совершению посягательства на детей.
Государственным обвинителем суду присяжных представлены убедительные доказательства совершения особо тяжкого преступления. Взявший на себя полномочия и следствия, и суда, и палача мужчина жестоко расправился не только с преступником, но и с совершенно невиновным человеком.
Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств и вердикт коллегии присяжных заседателей о снисхождении, суд назначил виновному строгое, но справедливое наказание – 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье осудили убийцу, совершившего самосуд
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мстя за детей, он расправился с двумя гражданами Узбекистана
Он нарушил порядок рассмотрения обращений граждан
Работы также затрудняет упавшее на провода дерево
На Байкале пьяный водитель гонял по пляжу, а затем увяз в песке
В августе 2018 года сотрудники следственного комитета раскрыли убийство двух жителей Узбекистана, совершённое в октябре 2017 года в Чите
В последний раз его видели в Бурятском лесопромышленном колледже
В компании друзей вспыхнула ссора, когда они увидели свастику на ноге одного из них
Он обвиняется в хищении 1,6 миллиона рублей
Нарушители были пойманы в выходные
На чужие средства он покупал и употреблял алкоголь несколько дней
Сейчас полицейские выясняют, все ли несовершеннолетние были пристёгнуты
В Улан-Удэ занялись проблемой, из-за которой участок пенсионерки и её 12-летнего внука превратился в «море»
Они совершили кражу из служебного кабинета отдела судебных приставов
Жительница Бурятии не подозревала, что объявлена в розыск
ДТП произошло на Бурводе