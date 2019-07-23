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В Забайкалье осудили убийцу, совершившего самосуд

В Забайкалье осудили убийцу, совершившего самосуд
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мстя за детей, он расправился с двумя гражданами Узбекистана

23 июля Забайкальским краевым судом вынесен приговор в отношении 35-летнего жителя Нерчинского района, признанного виновным в совершении двойного убийства.

Уголовное дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей. Как установлено в судебном заседании, в октябре 2017 года мужчина на почве мести за совершение гражданином Узбекистана преступления против половой неприкосновенности двух малолетних детей, совершил убийство заподозренного им человека, а также второго гражданина Узбекистана, непричастного к совершению посягательства на детей.

Государственным обвинителем суду присяжных представлены убедительные доказательства совершения особо тяжкого преступления. Взявший на себя полномочия и следствия, и суда, и палача мужчина жестоко расправился не только с преступником, но и с совершенно невиновным человеком.

Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств и вердикт коллегии присяжных заседателей о снисхождении, суд назначил виновному строгое, но справедливое наказание – 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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