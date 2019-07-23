В Бурятии нашлась пропавшая женщина

Жительница Бурятии не подозревала, что объявлена в розыск
Найдена 52-летняя уроженка Улан-Удэ Светлана Б., которая в июне выехала на заработки в Окинский район, и с тех пор о ней ничего не было известно.
Женщина сама вышла на связь после того, как одноклассница известила, что её ищут через СМИ.
- 52-летняя гражданка объяснила, что не звонила родственникам, поскольку в населённом пункте, где она работала, отсутствовала связь. С ней всё в порядке, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В настоящее время Светлана находится в Улан-Удэ.
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Происшествия, Фото:
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