В Улан-Удэ столкнулись «Истана» с «Тойотой»

ДТП произошло на Бурводе
Сегодня около 9.30 часов на улице Кабанская в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель «SsangYong Istana», пенсионер, при повороте налево в сторону магазина «Хозяин» столкнулся с машиной «Toyota Sienta».
Пострадавших в результате аварии нет. Водитель свою вину в происшествии признал.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии в ДТП пострадал 1,5-месячный ребёнок
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ДТП произошло на Бурводе
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