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В Улан-Удэ столкнулись «Истана» с «Тойотой»

В Улан-Удэ столкнулись «Истана» с «Тойотой»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на Бурводе

Сегодня около 9.30 часов на улице Кабанская в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель «SsangYong Istana», пенсионер, при повороте налево в сторону магазина «Хозяин» столкнулся с машиной «Toyota Sienta».

Пострадавших в результате аварии нет. Водитель свою вину в происшествии признал.




Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии в ДТП пострадал 1,5-месячный ребёнок.

ДТП
 
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