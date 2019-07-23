Улан-удэнец ограбил знакомую

Он уже осуждён условно за подобное преступление



В Октябрьском районе Улан-Удэ 22 июля в полицию поступило сообщение о грабеже. Женщина рассказала, что малознакомый мужчина, с которым она в компании приятелей распивала спиртное, вытащил из её сумки 16 тысяч рублей. Это заметил один из мужчин, однако грабителю удалось скрыться.



Полицейские задержали 33-летнего гражданина. Ранее он неоднократно судим. В феврале 2019 года мужчина был осуждён за кражу к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



Также сейчас в прокуратуру направили уголовное дело по обвинению мужчины в открытом хищении сотового телефона. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

