Они разбили окно и подожгли помещение с помощью горючей жидкости
Вчера в четыре часа ночи на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в здании торгового павильона, расположенного на улице Комарова в Улан-Удэ.
Погибших и пострадавших нет.
На момент прибытия пожарных павильон горел изнутри. В считанные минуты пожар был ликвидирован.
В результате пожара повреждено два холодильных ларя и картонные коробки.
Причиной пожара стал поджог.
– В ходе дознания и осмотра места происшествия установлено, что неизвестные лица разбили окно павильона, после чего предположительно с помощью горючей жидкости был совершён поджог. Материалы будут переданы в правоохранительные органы. Виновное лицо и ущерб устанавливаются, – сообщил старший дознаватель отделения надзорной деятельности по Улан-Удэ Алексей Иванов.
В тушении пожара было задействовано 3 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ неизвестные пытались сжечь торговый павильон
Происшествия, Фото:
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