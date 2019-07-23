В Улан-Удэ неизвестные пытались сжечь торговый павильон

Они разбили окно и подожгли помещение с помощью горючей жидкости



Вчера в четыре часа ночи на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в здании торгового павильона, расположенного на улице Комарова в Улан-Удэ.



Погибших и пострадавших нет.



На момент прибытия пожарных павильон горел изнутри. В считанные минуты пожар был ликвидирован.



В результате пожара повреждено два холодильных ларя и картонные коробки.



Причиной пожара стал поджог.



– В ходе дознания и осмотра места происшествия установлено, что неизвестные лица разбили окно павильона, после чего предположительно с помощью горючей жидкости был совершён поджог. Материалы будут переданы в правоохранительные органы. Виновное лицо и ущерб устанавливаются, – сообщил старший дознаватель отделения надзорной деятельности по Улан-Удэ Алексей Иванов.



В тушении пожара было задействовано 3 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

