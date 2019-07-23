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В Бурятии «черный лесоруб» выплатил крупный штраф ради машины

В Бурятии «черный лесоруб» выплатил крупный штраф ради машины
Происшествия, 
Он поспешил возместить ущерб после ареста его «таблетки»

26-летний житель села Комсомольское Еравнинского района выплатил крупную сумму лесного ущерба в размере 282 тысяч рублей, чтобы избежать продажи машины, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.

Ранее молодой человек был осужден за незаконную рубку лесных насаждений, произведенную организованной группой, в особо крупном размере.

«Чёрный лесоруб» вырубил 106 сосен. Ущерб был оценен в 532 тысячи рублей за 76,199 кубических метров древесины.

В ходе уголовного разбирательства обвиняемый возместил половину причиненного ущерба в размере 250 тысяч рублей. Между тем за взысканием оставшейся части ущерба в судебные инстанции обратился районный прокурор.

- В Еравнинском районном отделе судебных приставов в отношении лесоруба было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого к должнику был применён полный комплекс мер принудительного характера. Но выплатить сумму ущерба должник поспешил после ареста автомобиля марки УАЗ-452-Т, называемого в народе «таблеткой», - отмечает Аюр Балмаев, начальник Еравнинского районного отдела Управления ФССП России по Республике Бурятия.

На сегодняшний день денежные средства перечислены на счет Республиканского агентства лесного хозяйства.
черные лесорубы
 
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