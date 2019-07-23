Следком ищет других пострадавших от рук обвиняемого в убийстве
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июля в Чите было обнаружено тело убитой 34-летней женщины. Накануне правоохранительные органы задержали 27-летнего подозреваемого. Ему предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе, убийства, сопряжённого с разбойным нападением.
По версии следствия, обвиняемый в ночь на 14 июля, чтобы украсть мобильный телефон, напал на женщину и задушил её.
Ранее мужчина несколько раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Сегодня мужчину заключили под стражу. Не исключено, что обвиняемый может быть причастен к совершению других преступлений. Всех, кто подвергся нападению обвиняемого, следователи просят обратиться в следственный отдел СКР по Железнодорожному району Читы по телефону 8 (3022) 35-52-20.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённых преступлений, сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.
Читинец убил женщину из-за телефона
Происшествия, Фото:
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