Из-за этого люди не могли уехать на работу
Сегодня в около 8:15 утра на остановке «Советская» в центре Улан-Удэ столкнулись два трамвая.
- Два трамвая на «Советской» столкнулись. Один второго догнал, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
Из-за аварии на трамвайных путях образовалась пробка. В результате неё в утренний час пик люди по полчаса ожидали вагоны.
- Пришёл на остановку в 8:25, а уехал только в 9 часов. Из-за этого опоздал на работу на 30 минут,- рассказал «Байкал-Daily» горожанин.
Вчера днём на этой же остановке произошла авария, там столкнулись «Витц» и трамвай.
В Улан-Удэ в утренний час пик столкнулись два трамвая
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