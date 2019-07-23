В пригороде Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Шкода»

Пострадавших в результате аварии нет
Накануне на подъезде к Улан-Удэ – рядом с микрорайоном Исток - на федеральной трассе Р-258 «Байкал» произошло ДТП. э
Со слов очевидцев, молодой человек за рулём «Toyota Crown», двигаясь в крайнем правом ряду, перед светофором совершил столкновение с автомобилем Skoda Yeti. Последний как раз остановился перед пешеходным переходом
Пострадавших в результате аварии нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в ДТП в Бурятии пострадала 1,5-месячная девочка
.
Из-за этого люди не могли уехать на работу
Пострадавших в результате аварии нет
Короткое замыкание стало причиной пожара в двухквартирном доме
Подтопление домов в Заиграевском районе Бурятии можно было предотвратить
ДТП устроил молодой водитель «Лексуса»
В Бурятии назвали дни недели, когда чаще всего происходят «пьяные» ДТП
ДТП с участием трамвая произошло в центре Улан-Удэ
Член участковой избирательной комиссии в Бурятии лично подделал подпись избирателя
Члены преступной группы, которую возглавлял депутат, нанесли ущерб на 30 миллионов
Только в Заиграевском районе погибли больше 60 пчелосемей
В Усть-Илимске осудили мужчину, который ради шутки звонил в диспетчерскую службу и рассказывал о готовящемся взрыве
Девушку в медучреждение доставили очевидцы
У них изъяли автомобиль «УАЗ», трактор и 4 бензопилы
В машину с семьёй едва не влетели автомобили, несущиеся по «встречке»
Пожар запечатлели в войсковой части