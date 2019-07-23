В Эрхирике в Бурятии проводят дезинфекцию

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июля в Эрхирике Заиграевского района после выпадения осадков оказались затоплены 27 домов и приусадебных участков. В селе ввели режим ЧС, туда была направлена тяжёлая техника для устранения последствий стихии. В воскресенье, 21 июля, там работал глава Бурятии Алексей Цыденов.
В селе были проведены работы по углублению русла реки протяжённостью 800 метров и откачке воды во дворах и подпольях жилых домов. По состоянию на 22 июля, вода сохранялась в одном жилом доме, подпольях пяти домов и в пристройках трёх жилых домов. Накануне планировалось проложить две трубы и провести дезинфекцию подтопленных территорий. Все жители вернулись в свои дома.
Глава республики Алексей Цыденов в понедельник, 22 июля, на планёрном совещании дал ряд поручений, касающихся подтопления домов в селе Эрхирик.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Заиграевском районе будет проведена проверка по выяснению причин несвоевременной передачи информации о подтоплении от единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Результаты проверки будут доведены до глав всех муниципальных образований республики.
- Прошу до всех районов довести, какие ошибки там были допущены, как отработал диспетчер ЕДДС, чтобы во всех районах взяли на контроль и такого не повторялось. Это чисто организационная недоработка. Понятно, что есть стихия, но там затопление в принципе можно было предотвратить. 17 июля было незначительное первое подтопление, жители жаловались, но система не сработала, никакого реагирования не было. И когда пошёл второй дождь, там уже серьёзно затопило, - сообщил Алексей Цыденов.
Всем муниципалитетам поручено проверить водоотводные каналы и другие устройства, которые помогут избежать затопления в период многоводья.
- Климат у нас поменялся. Было десятилетие засухи, сейчас идут дожди. В локальных точках резко выпадают большие осадки. На угрожаемых территориях проверьте все водопропускные каналы. Где необходимо, сделайте предварительную прочистку. Прошу на основе прошедших событий сделать выводы и упреждающие мероприятия, - отметил глава Бурятии.
Отдельно Алексей Цыденов дал поручение о помощи пострадавшим в сёлах Эрхирик и Горхон.
- По выплатам в районе провести соответствующую работу на основании акта ущерба муниципалитета. Надо посмотреть, с пострадавшими посоветоваться, что нужно, что не нужно. И прошу рассмотреть возможность отправить детей школьного возраста в лагерь. Если детей-иркутян принимаем, то своим мы точно должны дать такую же возможность, - заявил глава республики.
Пострадавшим жителям сёл будут произведены выплаты после принятия решения комиссии по ЧС района. Дополнительно пять семей в селе Эрхирик, где воспитываются 11 детей школьного возраста, получат материальную помощь в размере тысячи рублей на каждого ребёнка для подготовки к школе.
Минстрою Бурятии поручено также взять на контроль ситуацию в селе Новая Брянь, где в результате порывов шквалистого ветра повреждены кровли домов местных жителей и ряда социальных объектов.
Также вчера пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев на своей странице в «Фейсбуке» выложил видео и фото того, как проходят в селе работы по дезинфекции.