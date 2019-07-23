В Эрхирике в Бурятии проводят дезинфекцию

- Прошу до всех районов довести, какие ошибки там были допущены, как отработал диспетчер ЕДДС, чтобы во всех районах взяли на контроль и такого не повторялось. Это чисто организационная недоработка. Понятно, что есть стихия, но там затопление в принципе можно было предотвратить. 17 июля было незначительное первое подтопление, жители жаловались, но система не сработала, никакого реагирования не было. И когда пошёл второй дождь, там уже серьёзно затопило, - сообщил Алексей Цыденов.









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Также вчера пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев на своей странице в «Фейсбуке» выложил видео и фото того, как проходят в селе работы по дезинфекции.











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