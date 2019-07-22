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В Бурятии массово гибнут пчёлы

В Бурятии массово гибнут пчёлы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Только в Заиграевском районе погибли больше 60 пчелосемей

В ряде регионов России в этом году зафиксирована аномальная массовая гибель пчёл.

«Я начинающий пчеловод. Пару лет пчелками занимаюсь. Вчера приехал на пасеку... Около каждого улья лежат горы мёртвых пчёл. В ульях жалкие остатки, доживают. Доехал до соседней деревни, там ситуация аналогичная. Деревня осталась без пчёл. Погибли сотни семей. Местные сказали, что за день до этого опрыскали близлежащее поле с рапсом. Никто никого не предупреждал. Более того пострадали пчеловоды целого района, у всех картина одинаковая - гора мёртвых пчёл», - поделился пчеловод из Ульяновской области.

Такая же картина наблюдается в Брянской, Курской, Рязанской областях и других регионах. Фермеры утверждают, что пчёлы погибли после обработки полей агрохимикатами и пестицидами. От этого чуть не погибли пчёлы самого, пожалуй, известного российского пасечника — экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

- Я некоторое время назад поставил своих пчёл на поле с рапсом. Так получилось случайно, что я оказался на этом поле и увидел двух трактористов, с двумя системами опрыскивания. Рядом с моими пчёлками. Я подошёл к этим трактористам и в режиме физического предупреждения сказал им: прекратите все эти работы. Одним словом, я еле-еле спас своих пчелок от гибели, — рассказал Лужков телеканалу РЕН.

В Бурятии, по информации администрации Заиграевского района в июне 2019 года была отмечена гибель 64 пчелосемей в 11 личных подсобных хозяйствах. Потеряли пчёл жители сёл Унэгэтэй, Старая и Новая Курба. Об этом сообщили в минсельхозпроде Бурятии. Однако в министерстве уверяют, что в данной местности нет земель, принадлежащих сельскохозяйственным предприятиям, которые могли бы использовать пестициды и агрохимикаты.

В Бурятии ветеринарная служба изъяла материал для исследований.

- Получены следующие результаты: возбудителей паразитарных заболеваний не обнаружено; обнаружены возбудители микозов (грибы рода Fusarium, Alternaria, Aspergillus, Rhizopus, Penicillium). Возможной причиной массовой гибели пчел является возникновение заболеваний, вызванных возбудителями микозов. В большинстве случаев развитие таких болезней связано с бесконтрольным применением антибиотиков и других химических препаратов, нарушением условий содержания (температура, влажность воздуха), - сообщили в министерстве сельского хозяйства.

Так как мёд в ульях, где погибли пчёлы, отсутствовал, здоровью человека угрозы нет.
пчеловодство
 
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