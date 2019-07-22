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В Улан-Удэ поймали кусающегося грабителя

В Улан-Удэ поймали кусающегося грабителя
Происшествия, 
Убегавшего грабителя пытались остановить прохожие

В Улан-Удэ мужчина на остановке общественного транспорта в Железнодорожном районе вырвал из рук женщины сумку с сотовым телефоном. Грабитель ударил женщину кулаком по голове и укусил за руку, когда она пыталась удержать сумку.

Сотрудники службы безопасности расположенного рядом торгового центра, заметив это, вызвали группу задержания вневедомственной охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации.

Прибыв на место, наряд Росгвардии увидел возле магазина убегающего парня. Его пытались остановить прохожие, однако им это не удалось.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и доставили его в отдел полиции.

Как выяснилось, задержанный – 24-летний житель Улан-Удэ. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
грабеж
 
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