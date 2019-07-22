Самолёт, летевший из Москвы, не смог сегодня приземлиться в аэропорту Братска
Причиной стал туман, сообщает «Братская студия телевидения».
Самолёт отправили на запасной аэродром, в Улан-Удэ.
Самолёт, который не смог сесть в Братске, отправили в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Самолёт, летевший из Москвы, не смог сегодня приземлиться в аэропорту Братска
Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы различной степени тяжести
Водитель получил многочисленные травмы
В результате ДТП пострадала девушка
Пьяный водитель «скорой» выехал в кювет
Мужчина разъезжал на квадроцикле по улице Геологическая
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению семи лесных пожаров
Водитель мопеда получил тяжёлые травмы, врезавшись в «Тойоту Калдина»
Задержание майора прямо на совещании у и.о. руководителя администрации Читы сняли на видео
В Бурятии стали реже убивать, грабить и воровать
Страховая компания до последнего давала женщине шанс выплатить долг, но она им не воспользовалась
Техника «чёрных нефритчиков» была обнаружена в Баунтовском районе
Суд вынес приговор бывшему военнослужащему войсковой части 69647 в Кяхте, ефрейтору запаса
Мужчина решил необычно порадовать друга, который отправлялся в колонию
Водитель легковушки на большой скорости упал в искусственный залив