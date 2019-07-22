Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы различной степени тяжести
Ночью в Улан-Удэ 20-летний водитель мотоцикла «Сузуки RF400» без государственного регистрационного знака столкнулся с автомобилем «Ниссан Ад» под управлением 26-летнего водителя. Мотоциклист не имел права управления, сообщили в Госавтоинспекции.
ДТП мотоциклист устроил при совершении обгона на улице Тулаева в районе дома № 136.
- В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир мотоцикла получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что пассажир был без мотошлема, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в Улан-Удэ произошло ещё два ДТП, участники которых получили тяжёлые травмы, будучи без мотошлемов. Личность врезавшегося в легковушку водителя мопеда пока не установлена. Также в кому впал врезавшийся в ограждение водитель квадроцикла.
В Улан-Удэ мотоциклист без прав врезался в «Ниссан»
Происшествия, Фото:
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