22 Июля

21 Июля

Популярное

В Улан-Удэ мотоциклист без прав врезался в «Ниссан»

В Улан-Удэ мотоциклист без прав врезался в «Ниссан»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы различной степени тяжести

Ночью в Улан-Удэ 20-летний водитель мотоцикла «Сузуки RF400» без государственного регистрационного знака столкнулся с автомобилем «Ниссан Ад» под управлением 26-летнего водителя. Мотоциклист не имел права управления, сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП мотоциклист устроил при совершении обгона на улице Тулаева в районе дома № 136.

- В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир мотоцикла получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что пассажир был без мотошлема, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в Улан-Удэ произошло ещё два ДТП, участники которых получили тяжёлые травмы, будучи без мотошлемов. Личность врезавшегося в легковушку водителя мопеда пока не установлена. Также в кому впал врезавшийся в ограждение водитель квадроцикла.



ДТП мотоциклисты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в опрокинувшемся «УАЗе» пострадал водитель
В Бурятии в опрокинувшемся «УАЗе» пострадал водитель
Происшествия, 22.07.2019
Водитель получил многочисленные травмы
В Улан-Удэ водитель квадроцикла впал в кому после ДТП
В Улан-Удэ водитель квадроцикла впал в кому после ДТП
Происшествия, 22.07.2019
Мужчина разъезжал на квадроцикле по улице Геологическая
Сухие грозы поджигают леса Бурятии
Сухие грозы поджигают леса Бурятии
Происшествия, 22.07.2019
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению семи  лесных  пожаров
В Улан-Удэ устанавливают личность попавшего в ДТП водителя мопеда
В Улан-Удэ устанавливают личность попавшего в ДТП водителя мопеда
Происшествия, 22.07.2019
Водитель мопеда получил тяжёлые травмы, врезавшись в «Тойоту Калдина»
ФСБ задержала майора МЧС на совещании руководителя мэрии Читы
ФСБ задержала майора МЧС на совещании руководителя мэрии Читы
Происшествия, 22.07.2019
Задержание майора прямо на совещании у и.о. руководителя администрации Читы сняли на видео
В Бурятии отмечено снижение уровня преступности
В Бурятии отмечено снижение уровня преступности
Происшествия, 22.07.2019
В Бурятии стали реже убивать, грабить и воровать
В Улан-Удэ сотрудница «Согаз» присвоила 300 тысяч рублей
В Улан-Удэ сотрудница «Согаз» присвоила 300 тысяч рублей
Происшествия, 22.07.2019
Страховая компания до последнего давала женщине шанс выплатить долг, но она им не воспользовалась
5 экскаваторов нелегальных нефритчиков изъяли в Бурятии
5 экскаваторов нелегальных нефритчиков изъяли в Бурятии
Происшествия, 21.07.2019
Техника «чёрных нефритчиков» была обнаружена в Баунтовском районе
В Бурятии бывшего военного осудили за два угона и две кражи
В Бурятии бывшего военного осудили за два угона и две кражи
Происшествия, 21.07.2019
Суд вынес приговор бывшему военнослужащему войсковой части 69647 в Кяхте, ефрейтору запаса
Житель Бурятии подарил другу «большой бонус» в виде наркотиков
Житель Бурятии подарил другу «большой бонус» в виде наркотиков
Происшествия, 21.07.2019
Мужчина решил необычно порадовать друга, который отправлялся в колонию
В Бурятии мужчина утонул вместе с автомобилем
В Бурятии мужчина утонул вместе с автомобилем
Происшествия, 21.07.2019
Водитель легковушки на большой скорости упал в искусственный залив
В Бурятии сухие грозы привели к 11 лесным пожарам
В Бурятии сухие грозы привели к 11 лесным пожарам
Происшествия, 21.07.2019
Крупный пожар действует в Курумканском районе
В подтопленном Эрхирике в Бурятии ввели режим ЧС
В подтопленном Эрхирике в Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, 21.07.2019
В пригородном селе Эрхирик после ливня уничтожены огороды, затоплены приусадебные участки и жилые дома

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^