В результате ДТП пострадала девушка
20 июля около 5.30 часов утра в Иволгинском районе 27-летний водитель «Тойота Лэнд Крузер», следуя по автодороге А-340 «Улан-Удэ – Кяхта» в направлении Улан-Удэ, на 43 км. не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.
- В результате ДТП травмы получила пассажир автомобиля – девушка 1997 года рождения, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ после ДТП впал в кому водитель квадроцикла. Также устанавливается личность получившего тяжёлые травмы в столкновении с легковушкой водителя мопеда.
В Бурятии на федеральной трассе опрокинулся «Лэнд Крузер»
Происшествия, Фото:
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