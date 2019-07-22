Пьяный водитель «скорой» выехал в кювет
В воскресенье в Качугском районе Иркутской области, в 1,5 километрах от села Харбатово в ДТП погибла беременная женщина.
Предварительно установлено, что 54-летний водитель скорой медицинской помощи не справился с управлением и выехал в кювет, где перевернулся.
- Выкинуло меня. Бровку поймал и начало кидать, - пояснил водитель скорой помощи.
40-летняя местная жительница, которую везли в «скорой» из посёлка Качуг в родильный дом посёлка Усть-Ордынский, погибла от полученных травм. Также госпитализация понадобилась женщине-фельдшеру.
Водитель с места ДТП скрылся, но был оперативно задержан полицейскими в лесу недалеко от места трагедии. Мужчине также понадобилась медицинская помощь.
В результате медицинского освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения.
В настоящее время полицейские проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП погибла беременная пассажирка «скорой»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водитель получил многочисленные травмы
В результате ДТП пострадала девушка
Пьяный водитель «скорой» выехал в кювет
Мужчина разъезжал на квадроцикле по улице Геологическая
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению семи лесных пожаров
Водитель мопеда получил тяжёлые травмы, врезавшись в «Тойоту Калдина»
Задержание майора прямо на совещании у и.о. руководителя администрации Читы сняли на видео
В Бурятии стали реже убивать, грабить и воровать
Страховая компания до последнего давала женщине шанс выплатить долг, но она им не воспользовалась
Техника «чёрных нефритчиков» была обнаружена в Баунтовском районе
Суд вынес приговор бывшему военнослужащему войсковой части 69647 в Кяхте, ефрейтору запаса
Мужчина решил необычно порадовать друга, который отправлялся в колонию
Водитель легковушки на большой скорости упал в искусственный залив
Крупный пожар действует в Курумканском районе
В пригородном селе Эрхирик после ливня уничтожены огороды, затоплены приусадебные участки и жилые дома