В Иркутской области в ДТП погибла беременная пассажирка «скорой»

Пьяный водитель «скорой» выехал в кювет



В воскресенье в Качугском районе Иркутской области, в 1,5 километрах от села Харбатово в ДТП погибла беременная женщина.



Предварительно установлено, что 54-летний водитель скорой медицинской помощи не справился с управлением и выехал в кювет, где перевернулся.



- Выкинуло меня. Бровку поймал и начало кидать, - пояснил водитель скорой помощи.



40-летняя местная жительница, которую везли в «скорой» из посёлка Качуг в родильный дом посёлка Усть-Ордынский, погибла от полученных травм. Также госпитализация понадобилась женщине-фельдшеру.



Водитель с места ДТП скрылся, но был оперативно задержан полицейскими в лесу недалеко от места трагедии. Мужчине также понадобилась медицинская помощь.



В результате медицинского освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения.



В настоящее время полицейские проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

