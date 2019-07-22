За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению семи лесных пожаров
Они действовали в Баргузинском, Джидинском, Кижингинском, Курумканском, Северо-Байкальском районах. На сегодня локализовано два пожара, ликвидировано четыре очага. Продолжаются работы по тушению одного очага 88 га в Курумканском районе, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Причиной возникновения лесных пожаров послужили сухие грозы.
Введён режим ЧС на территории Забайкальского национального парка, Джергинского заповедника и Северо-Байкальского района в связи со сложной лесопожарной обстановкой.
За сутки на тушении лесных пожаров работало 320 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 48 единиц лесопожарной и тяжелой техники.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.
При обнаружении очагов возгорания следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
Сухие грозы поджигают леса Бурятии
Происшествия, Фото:
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