Сухие грозы поджигают леса Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению семи лесных пожаров



Они действовали в Баргузинском, Джидинском, Кижингинском, Курумканском, Северо-Байкальском районах. На сегодня локализовано два пожара, ликвидировано четыре очага. Продолжаются работы по тушению одного очага 88 га в Курумканском районе, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Причиной возникновения лесных пожаров послужили сухие грозы.



Введён режим ЧС на территории Забайкальского национального парка, Джергинского заповедника и Северо-Байкальского района в связи со сложной лесопожарной обстановкой.



За сутки на тушении лесных пожаров работало 320 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 48 единиц лесопожарной и тяжелой техники.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.



При обнаружении очагов возгорания следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.









