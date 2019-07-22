ФСБ задержала майора МЧС на совещании руководителя мэрии Читы

Задержание майора прямо на совещании у и.о. руководителя администрации Читы сняли на видео
Сотрудники ФСБ задержали представителя МЧС на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова. Задержанный – заместитель начальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края, майор МЧС Иван Пименов. Его подозревают в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере, сообщает «Лента.ру».
Среди сотрудников, вошедших вместе с оперативниками ФСБ в зал заседаний мэрии, были несколько сотрудников регионального СКР.
Видео задержания разместил портал Забмедиа. На этих кадрах видно, как сотрудники ФСБ зачитали майору причину задержания и вывели из помещения.
- После того, как мужчину вывели из зала, началось плановое заседание. Александр Сапожников инцидент никак не прокомментировал, - сообщает Забмедиа.
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