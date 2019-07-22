Сотрудница компании присваивала деньги при оформлении страховых полисов
37-летняя улан-удэнка, бывшая сотрудница страховой компании «Согаз», осуждена за присвоение, совершённое в крупном размере.
С августа 2013 года по январь 2015 года женщина, занимая должность ведущего специалиста подразделения Бурятского филиала ОАО «Согаз», оформляла страховые полисы. Принимая от страхователей наличные, она систематически присвоила их. Таким образом, осуждённая присвоила 304 162 рубля.
Советский районный суд Улан-Удэ назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Суд учёл наличие на иждивении малолетнего ребёнка и частичное возмещение ущерба.
Иск ОАО «Согаз» о полном возмещении ущерба передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ сотрудница «Согаз» присвоила 300 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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