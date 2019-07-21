5 экскаваторов нелегальных нефритчиков изъяли в Бурятии

Техника «чёрных нефритчиков» была обнаружена в Баунтовском районе



Сразу пять экскаваторов, с помощью которых неизвестные добывали нефрит, нашли в Баунтовском районе Бурятии. Сейчас правоохранительные органы ведут проверки.



10 марта 2019 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии совместно с ОМОН управления Росгвардии в местности «Второй остров» на реке Ципа в Баунтовском районе на льду обнаружили кучи песка и гравия. Неизвестные добыли их, выпилив куски льда. Вероятнее всего, копатели искали нефрит-окатыш – он находится на дне рек и намного более ценный, чем обычный нефрит.



В результате нарушения законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов причинён вред в 120 426 рублей. На расстоянии 600 метров от зимовья в лесу был обнаружен экскаватор марки «Коматсу» зелёного цвета без номеров. Он был в нерабочем состоянии. Экскаватор изъят.



19 июня было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств с причинением существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам». Проводится расследование.



В тот же день в 1,5 км от устья реки Коннорин на льду реки Ципа были обнаружены кучи с гравием и песком, а также выпиленные ледяные формы, что свидетельствует о признаках незаконной добычи нефрита. Причинён вред более чем в 12 тысяч рублей. Также обнаружены следы от гусеничной техники, которые вели на правый берег реки. Следы привели к экскаватору синего цвета марки «Коматсу» с госномером. Он также был в нерабочем состоянии. Экскаватор изъят, 19 июня возбуждено уголовное дело.



11 марта в местности «Имма» на реке Ципа в 20-ти км от базы ГБУ «Хайта» АО «Забайкальского горнорудного предприятия» на льду вновь нашли кучи с гравием и песком, выпиленные ледяные формы. Гусеничные следы от куч вели в лес на левом берегу реки. Здесь вновь быд обнаружен экскаватор зелёно-голубого цвета марки Kubota RX – 501 в нерабочем состоянии. Экскаватор изъят. Проводится проверка.



22 марта в 10 км от местности «Пески» в северо-западном направлении от устья реки Ципа обнаружены признаки незаконной добычи нефрита. А именно - на льду реки обнаружены кучи гравия, песка, а также выпилы кусков льда. В результате нарушения законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов неустановленным лицом причинён вред в 50723 руб. Рядом с кучами гравия и песка имелись следы от экскаватора, которые вели в лес, расположенный на левом берегу реки Ципа. Там в 50 метрах от берега был найден экскаватор марки HITACHI EX75UR оранжевого цвета в нерабочем состоянии, без номеров. Экскаватор изъят.



Кроме того, в ходе осмотра экскаватора в кабине на полу была обнаружена каменная порода зелёно-коричневого цвета, похожая на нефрит - два камня общим весом 500 граммов. Камни изъяты, опечатаны и переданы в полицию. 23 июня в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело.



23 марта в местности «Коннорин» на реке Ципа вновь обнаружены признаки незаконной добычи нефрита. А именно на льду обнаружены кучи гравия, песка, а также следы работы экскаватора. Следы от куч с гравием и песком вели в лес, расположенный на правом берегу реки Ципа. Там в 30 метрах от берега был обнаружен экскаватор марки HITACHI 330 оранжевого цвета в неисправном состоянии. Экскаватор изъят. Проводится проверка.

