 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Июля

20 Июля

19 Июля

Популярное

5 экскаваторов нелегальных нефритчиков изъяли в Бурятии

5 экскаваторов нелегальных нефритчиков изъяли в Бурятии
Происшествия, 
Техника «чёрных нефритчиков» была обнаружена в Баунтовском районе

Сразу пять экскаваторов, с помощью которых неизвестные добывали нефрит, нашли в Баунтовском районе Бурятии. Сейчас правоохранительные органы ведут проверки.

10 марта 2019 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии совместно с ОМОН управления Росгвардии в местности «Второй остров» на реке Ципа в Баунтовском районе на льду обнаружили кучи песка и гравия. Неизвестные добыли их, выпилив куски льда. Вероятнее всего, копатели искали нефрит-окатыш – он находится на дне рек и намного более ценный, чем обычный нефрит.

В результате нарушения законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов причинён вред в 120 426 рублей. На расстоянии 600 метров от зимовья в лесу был обнаружен экскаватор марки «Коматсу» зелёного цвета без номеров. Он был в нерабочем состоянии. Экскаватор изъят.

19 июня было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств с причинением существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам». Проводится расследование.

В тот же день в 1,5 км от устья реки Коннорин на льду реки Ципа были обнаружены кучи с гравием и песком, а также выпиленные ледяные формы, что свидетельствует о признаках незаконной добычи нефрита. Причинён вред более чем в 12 тысяч рублей. Также обнаружены следы от гусеничной техники, которые вели на правый берег реки. Следы привели к экскаватору синего цвета марки «Коматсу» с госномером. Он также был в нерабочем состоянии. Экскаватор изъят, 19 июня возбуждено уголовное дело.

11 марта в местности «Имма» на реке Ципа в 20-ти км от базы ГБУ «Хайта» АО «Забайкальского горнорудного предприятия» на льду вновь нашли кучи с гравием и песком, выпиленные ледяные формы. Гусеничные следы от куч вели в лес на левом берегу реки. Здесь вновь быд обнаружен экскаватор зелёно-голубого цвета марки Kubota RX – 501 в нерабочем состоянии. Экскаватор изъят. Проводится проверка.

22 марта в 10 км от местности «Пески» в северо-западном направлении от устья реки Ципа обнаружены признаки незаконной добычи нефрита. А именно - на льду реки обнаружены кучи гравия, песка, а также выпилы кусков льда. В результате нарушения законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов неустановленным лицом причинён вред в 50723 руб. Рядом с кучами гравия и песка имелись следы от экскаватора, которые вели в лес, расположенный на левом берегу реки Ципа. Там в 50 метрах от берега был найден экскаватор марки HITACHI EX75UR оранжевого цвета в нерабочем состоянии, без номеров. Экскаватор изъят.

Кроме того, в ходе осмотра экскаватора в кабине на полу была обнаружена каменная порода зелёно-коричневого цвета, похожая на нефрит - два камня общим весом 500 граммов. Камни изъяты, опечатаны и переданы в полицию. 23 июня в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело.

23 марта в местности «Коннорин» на реке Ципа вновь обнаружены признаки незаконной добычи нефрита. А именно на льду обнаружены кучи гравия, песка, а также следы работы экскаватора. Следы от куч с гравием и песком вели в лес, расположенный на правом берегу реки Ципа. Там в 30 метрах от берега был обнаружен экскаватор марки HITACHI 330 оранжевого цвета в неисправном состоянии. Экскаватор изъят. Проводится проверка.
нефрит
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

5 экскаваторов нелегальных нефритчиков изъяли в Бурятии
5 экскаваторов нелегальных нефритчиков изъяли в Бурятии
Происшествия, 21.07.2019
Техника «чёрных нефритчиков» была обнаружена в Баунтовском районе
В Бурятии бывшего военного осудили за два угона и две кражи
В Бурятии бывшего военного осудили за два угона и две кражи
Происшествия, 21.07.2019
Суд вынес приговор бывшему военнослужащему войсковой части 69647 в Кяхте, ефрейтору запаса
Житель Бурятии подарил другу «большой бонус» в виде наркотиков
Житель Бурятии подарил другу «большой бонус» в виде наркотиков
Происшествия, 21.07.2019
Мужчина решил необычно порадовать друга, который отправлялся в колонию
В Бурятии мужчина утонул вместе с автомобилем
В Бурятии мужчина утонул вместе с автомобилем
Происшествия, 21.07.2019
Водитель легковушки на большой скорости упал в искусственный залив
В Бурятии сухие грозы привели к 11 лесным пожарам
В Бурятии сухие грозы привели к 11 лесным пожарам
Происшествия, 21.07.2019
Крупный пожар действует в Курумканском районе
В подтопленном Эрхирике в Бурятии ввели режим ЧС
В подтопленном Эрхирике в Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, 21.07.2019
В пригородном селе Эрхирик после ливня уничтожены огороды, затоплены приусадебные участки и жилые дома
В Улан-Удэ лихач оставил без света два СНТ и больше десяти улиц
В Улан-Удэ лихач оставил без света два СНТ и больше десяти улиц
Происшествия, 21.07.2019
Водитель легковушки врезался в электроопору
Пьяный житель Бурятии стащил ноутбук в магазине
Пьяный житель Бурятии стащил ноутбук в магазине
Происшествия, 21.07.2019
Продавец отвлеклась на разговор с покупателем
За сутки аферисты обманули 6 жителей Забайкалья
За сутки аферисты обманули 6 жителей Забайкалья
Происшествия, 20.07.2019
По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела
14-летняя школьница угнала машину в Чите
14-летняя школьница угнала машину в Чите
Происшествия, 20.07.2019
Она угнала авто, чтобы уехать домой
В гостевом доме на Байкале произошёл пожар
В гостевом доме на Байкале произошёл пожар
Происшествия, 20.07.2019
Постояльцы эвакуировались самостоятельно
В Бурятии на пожаре погибла женщина
В Бурятии на пожаре погибла женщина
Происшествия, 20.07.2019
Пожар произошёл в продуктовом магазине
Житель Бурятии украл телят с фермы
Житель Бурятии украл телят с фермы
Происшествия, 20.07.2019
Ущерб составил более 40 тысяч рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^