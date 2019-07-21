Житель Бурятии подарил другу «большой бонус» в виде наркотиков

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина решил необычно порадовать друга, который отправлялся в колонию



Осенью 2018 года житель Хоринска в одном из районов республики собрал листья с 6-7 кустов конопли. Затем он привёз пакет с коноплей и спрятал его в шкафу. Через несколько дней мужчина из собранных листьев изготовил гашиш в крупном размере. Мужчина хранил наркотик у себя дома до весны 2019 года.



В марте этого года он решил подарить гашиш другу, который содержался под стражей в изоляторе местного отдела полиции. Он передал гашиш гражданской жене друга, сказав, что когда её муж приедет в места лишения свободы, то подаренный гашиш будет «бонусом».



Сначала женщина не хотела брать пакет с гашишем, сказав, что боится уголовного преследования, но после всё-таки согласилась и взяла «передачку» для мужа. Затем женщина передумала, обратилась в отдел полиции и добровольно выдала наркотики полицейским, рассказав им, как всё было.



Подсудимый в суде вину признал полностью, раскаялся в содеянном, от дачи показаний в суде отказался.



Он рассказал следователю, что хотел помочь другу, думал, что если тот привезёт с собой наркотики в колонию, то для него это будет «большим бонусом». Пояснил, что друг его об этом не просил, он сам решил это сделать.



- Суд учёл смягчающие обстоятельства и положительные характеристики, мужчине было назначено наказание в виде 7 лет 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и возложением определенных обязанностей, способствующих его исправлению, - сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.



Прокурор района подал апелляционное представление, посчитав наказание чрезмерно мягким.





