В Бурятии мужчина утонул вместе с автомобилем









Вчера вечером на просёлочной дороге в местности «Большой Ковш» Кабанского района Бурятии водитель «Тойоты Короны», следуя на высокой скорости, не справился с управлением. Водитель съехал с дороги в искусственный залив озера Байкал. В салоне находилось два человека. Женщина спаслась, а мужчина утонул.Сегодня утром водолазы Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли автомобиль и тело погибшего мужчины.– Водолазы обследовали место происшествия. На глубине пяти метров обнаружили тело мужчины рядом с машиной, которое передали сотрудникам полиции. Автомобиль зацепили за ремни безопасности и при помощи крана извлекли на берег, – сообщил старший группы, спасатель 1 класса Посольского поисково-спасательного подразделения Сергей Воронцов.