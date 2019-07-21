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В Бурятии мужчина утонул вместе с автомобилем

В Бурятии мужчина утонул вместе с автомобилем
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Водитель легковушки на большой скорости упал в искусственный залив

Вчера вечером на просёлочной дороге в местности «Большой Ковш» Кабанского района Бурятии водитель «Тойоты Короны», следуя на высокой скорости, не справился с управлением. Водитель съехал с дороги в искусственный залив озера Байкал. В салоне находилось два человека. Женщина спаслась, а мужчина утонул.

Сегодня утром водолазы Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли автомобиль и тело погибшего мужчины. 




– Водолазы обследовали место происшествия. На глубине пяти метров обнаружили тело мужчины рядом с машиной, которое передали сотрудникам полиции. Автомобиль зацепили за ремни безопасности и при помощи крана извлекли на берег, – сообщил старший группы, спасатель 1 класса Посольского поисково-спасательного подразделения Сергей Воронцов.


По информации ГУ МЧС по Бурятии 
смерть утопление
 
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