В Бурятии сухие грозы привели к 11 лесным пожарам

Крупный пожар действует в Курумканском районе



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 11 лесных пожаров. Они действовали в Баргузинском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Северо-Байкальском, Хоринском районах. На сегодняшний день локализовано пять очагов, ликвидировано пять очагов, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Продолжаются работы по тушению одного очага площадью 88 га в Курумканском районе.



Причиной возникновения лесных пожаров послужили сухие грозы.



Введён режим ЧС на территории Забайкальского национального парка, Джергинского заповедника и Северо-Байкальского района в связи со сложной лесопожарной обстановкой.



За сутки на тушении лесных пожаров работало 366 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 58 единиц лесопожарной и тяжелой техники.



В Бурятии действует особый противопожарный режим.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44

