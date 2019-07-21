Крупный пожар действует в Курумканском районе
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 11 лесных пожаров. Они действовали в Баргузинском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Северо-Байкальском, Хоринском районах. На сегодняшний день локализовано пять очагов, ликвидировано пять очагов, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Продолжаются работы по тушению одного очага площадью 88 га в Курумканском районе.
Причиной возникновения лесных пожаров послужили сухие грозы.
Введён режим ЧС на территории Забайкальского национального парка, Джергинского заповедника и Северо-Байкальского района в связи со сложной лесопожарной обстановкой.
За сутки на тушении лесных пожаров работало 366 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 58 единиц лесопожарной и тяжелой техники.
В Бурятии действует особый противопожарный режим.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44
В Бурятии сухие грозы привели к 11 лесным пожарам
Происшествия, Фото:
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