В Улан-Удэ лихач оставил без света два СНТ и больше десяти улиц

Водитель легковушки врезался в электроопору



В субботу, 20 июля, водитель легкового автомобиля врезался в электроопору в районе улицы Грачевская,48 в Улан-Удэ. Из-за этого в 12.37 часов произошло аварийное отключение света, сообщают оперативные службы города.



Под отключение электроэнергии попали потребители частного сектора улиц Грачевская, Блюхера, Соловьиная, Пригородная, Урожайная, Красночикойская, Донская, Курская, Новая, Кемеровская, Измайловская, Независимости, Далахайская, Подстанционная, Толстихина; переулков Иволгинский, Кабанский, Новый; СНТ «Профсоюзник» и «Сибиряк».



В 15:57 рабочие заменили электроопору и потребители были запитаны по нормальной схеме.



Время отключения составило 3 часа 20 минут.



