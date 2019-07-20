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За сутки аферисты обманули 6 жителей Забайкалья

За сутки аферисты обманули 6 жителей Забайкалья
Происшествия,  Фото:pixabay.com
По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела

За прошедшие сутки шесть жителей Забайкалья лишились своих сбережений.

В минувшую пятницу в полицию обратились четыре жителя Железнодорожного района Читы и сообщили о хищении с банковских карт средств в сумме от 17 до 40 тысяч рублей. Всем им позвонили неизвестные и сообщили, что карта заблокирована. Для решения проблемы потерпевшие под диктовку незнакомцев выполнили ряд операций. После этого все имеющиеся на их картах деньги были списаны. Установлено, что телефоны, с которых осуществлялись звонки, зарегистрированы в Москве.

В этот же день двум жителями Могочи сообщили, что в системе банка произошёл сбой, с карты несанкционированно списаны средства. Для их возврата необходимы данные банковской карты. После этого с карт могочинцев похищено семь и более 16 тысяч рублей.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению подозреваемых, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
мошенничество
 
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