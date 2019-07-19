В Бурятии поставили фотоловушку на «чёрного лесоруба»

Мужчина спилил 19 кубометров сосны



В июле работники Селенгинского лесничества обнаружили незаконно заготовленную древесину. Чтобы выявить нарушителя, лесники установили фотоловушку. Через 3 дня в Селенгинское лесничество поступили кадры с камеры - правонарушитель занялся погрузкой древесины. Лесничие оперативно выехали на место. Правонарушитель был задержан полицейскими.



Уроженец села Зурган-Дэбэ Селенгинского района свою вину полностью признал.



Он спилил около 19 кубометров сосны. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 144 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.



В отношении правонарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «нарушения правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Селенгинскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

