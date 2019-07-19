В Улан-Удэ провели следственный эксперимент с батутом, на котором пострадали дети



Пострадали шестеро детей, пятеро из которых попали в больницу, четверо – в реанимацию. Двоим малым был причинён тяжкий вред здоровья, опасный для жизни, трём – вред здоровью средней тяжести. Родители шестого пострадавшего ребенок обратились в больницу вечером , мальчику с сотрясением мозга было назначено амбулаторное лечение.









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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

- В соответствии с ГОСТ Р 55515-2013, каждая из таких опор должна выдерживать нагрузку не менее 1600 Ньютонов без смещения. Для проверки соответствия балластных грузов батута указанным требованиям проведён следственный эксперимент с участием главного метролога и техника по метрологии Бурятского центра стандартизации, метрологии и испытаний. Специалисты при помощи динамометра сделали соответствующие замеры, которые показали, что балластные грузы смещались при нагрузке от 170 до 382 Ньютонов, то есть в 4-9 раз меньше положенной, - сообщает СУ СК России по Бурятии.











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