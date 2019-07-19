В Улан-Удэ провели следственный эксперимент с батутом, на котором пострадали дети

В Улан-Удэ провели следственный эксперимент в рамках уголовного дело, возбуждённого после громкого ЧП с перевернувшимся батутом.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 мая у Дома торговли порывом ветра перевернулся батут, в котором играли дети в возрасте от 3 до 7 лет. Батут подняло на высоту несколько метров и опрокинуло – малыши падали на твёрдую землю головами вниз. «Я подбежал, уже все в крови были, мамы плакал», - рассказывал очевидец.
Пострадали шестеро детей, пятеро из которых попали в больницу, четверо – в реанимацию. Двоим малым был причинён тяжкий вред здоровья, опасный для жизни, трём – вред здоровью средней тяжести. Родители шестого пострадавшего ребенок обратились в больницу вечером, мальчику с сотрясением мозга было назначено амбулаторное лечение.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».
Надувная конструкция крепилась за балластные грузы, выполненные из автомобильных покрышек и бетона. Все элементы балластной системы аттракциона были изъяты.
- В соответствии с ГОСТ Р 55515-2013, каждая из таких опор должна выдерживать нагрузку не менее 1600 Ньютонов без смещения. Для проверки соответствия балластных грузов батута указанным требованиям проведён следственный эксперимент с участием главного метролога и техника по метрологии Бурятского центра стандартизации, метрологии и испытаний. Специалисты при помощи динамометра сделали соответствующие замеры, которые показали, что балластные грузы смещались при нагрузке от 170 до 382 Ньютонов, то есть в 4-9 раз меньше положенной, - сообщает СУ СК России по Бурятии.
Расследование преступления продолжается. Проводятся ещё ряд технических экспертиз по батуту.
Обвиняемый предприниматель по решению суда находится под домашним арестом, уточнили в СУ СКР по Бурятии.