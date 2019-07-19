Вор-неудачник уснул прямо на месте преступления
Сегодня ночью в одну из квартир в жилом доме по улице Солнечная в Улан-Удэ проник неизвестный. Хозяин сообщил, что у него дома спит мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Сотрудники разбудили спящего. Мужчина пояснил, что залез в квартиру, взломав балконную дверь.
Задержанный – ранее судимый 45-летний житель Кабанского района. Он был доставлен в отдел полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнец обнаружил в своей квартире спящего вора
Происшествия, Фото:
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