Жителя Бурятии осудили за заказ курительного микса

Курительную смесь молодой человек заказал по почте



28-летний житель Кабанского района Бурятии признан виновным в контрабанде наркотических средств в крупном размере.



Парень через Интернет почтой незаконно заказал курительный микс – опасную смесь для курения, содержащую наркотики.



Контрабанда была обнаружена при проведении таможенного досмотра. После получения почтового отправления молодой человек был задержан.



Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3,5 года, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

