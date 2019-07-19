Курительную смесь молодой человек заказал по почте
28-летний житель Кабанского района Бурятии признан виновным в контрабанде наркотических средств в крупном размере.
Парень через Интернет почтой незаконно заказал курительный микс – опасную смесь для курения, содержащую наркотики.
Контрабанда была обнаружена при проведении таможенного досмотра. После получения почтового отправления молодой человек был задержан.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3,5 года, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Жителя Бурятии осудили за заказ курительного микса
Происшествия, Фото:
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