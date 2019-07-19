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Житель Бурятии организовал подпольный игровой клуб с баром

Житель Бурятии организовал подпольный игровой клуб с баром
Происшествия, 
Житель Кяхты закупил мебель, организовал продажу напитков и нанял персонал

В начале апреля 2018 житель Кяхты подыскал нежилое помещение для подпольного игрового клуба и установил там 20 игровых автоматов. Также мужчина расставил мебель, организовал продажу прохладительных напитков, нанял персонал.

Когда расположение в этом помещении стало невозможным, он нашёл другое. В нём «бизнесмен» также организовал игорный клуб.

Работа зала была конспиративна, туда допускались только проверенные люди, а услуги предоставлялись лишь по ночам.

Владелец нелегального клуба установил режим и распорядок работы, оплачивал услуги охранников, администраторов, обеспечивал бар напитками, вёл учёт прибыли и контролировал деятельность заведения.

Администраторы игрового зала принимали у клиентов ставки, которые устанавливались на выбранный посетителем игровой автомат из расчёта 1 рубль – 1 балл. Затем игрок сам направлял ход игры, нажимая кнопки. Исходя из случайно выпавшей комбинации, определялся выигрыш или проигрыш клиента.

В октябре 2018 года игорное заведение «накрыли» полицейские.

4 июля Кяхтинский районный суд признал организатора нелегального игорного заведения виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году игорный клуб закрыли в Улан-Удэ на Саянах.
игорный бизнес
 
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