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В Бурятии произошло 68 возгораний автомобилей

В Бурятии произошло 68 возгораний автомобилей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала 2019 года в Бурятии произошло 68 возгораний транспортных средств

Наиболее распространёнными причинами таких пожаров являются неисправность электрооборудования, неосторожность при ремонтных электрогазосварочных работах, а также поджог. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Вчера вечером на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании гаража в Кяхте. Уже спустя две минуты дежурный караул прибыл на место. На момент прибытия первого подразделения горела крыша и гараж изнутри. В гараже находились автомобиль УАЗ и мотоцикл Урал.

- В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что очаг пожара находился внутри помещения. Со слов хозяина гаража, приготавливая пищу на газовой плитке, он вышел на улицу и отвлекся. Тем временем из-за неисправности редуктора газового баллона, в гараже произошло возгорания. Причиной пожара послужило нарушение правил эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и других устройств, - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кяхтинскому району ГУ МЧС России по Республике Бурятия Алексей Арсланов.

В результате пожара огнем повреждены потолок, стены, крыша гаража, кабина и кузов автомобиля, сгорел мотоцикл на общей площади 60 кв.м.

пожар
 
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