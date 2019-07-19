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В Бурятии обследовали сгоревшие леса

В Бурятии обследовали сгоревшие леса
Происшествия, 
Верховые лесные пожары остаются одним из основных факторов гибели лесов в Бурятии

Было проведено лесопатологическое обследование. Только за первый квартал таких пожаров в лесном фонде Бурятии зафиксировано на площади около 59 гектаров. Данные насаждения включены в план проведения сплошных санитарных рубок. С учётом пожаров прошлых лет, таких площадей числится 30,4 тысячи гектаров, сообщили в Центре защиты леса Бурятии.

Из них более 7 тысяч гектаров требуют санитарно-оздоровительных мероприятий. Фактически такие мероприятия проведены на площади около 2 тысяч гектаров или 28,6%.

Остальные погибшие леса остаются на корню, создавая повышенную пожарную обстановку и являясь источником размножения вредителей и болезней леса.

Лес лесные пожары
 
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