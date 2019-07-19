Аферисты обманывают жителей, пострадавших во время наводнения, в Сети
В Иркутской области полицейские мошенников, обманувших жителей наиболее пострадавшего от наводнения Тулуна.
Так, накануне в дежурную часть обратилась 34-летняя местная жительница, сообщившая о том, что стала жертвой аферистов. После наводнения семье потребовалось взять в аренду благоустроенную квартиру. Для поиска наиболее оптимального варианта женщина использовала сайт бесплатных объявлений.
Дистанционно подобрав нужное жильё, она перевела по просьбе так называемого риелтора 4 500 рублей в качестве предоплаты, получив от него контакты собственника помещения. После перевода требуемой суммы телефоны посредника и хозяина оказались недоступны, а объявление было удалено.
Обманута также была ещё 37-летняя женщина. Сумма ущерба и схема мошенников оказались аналогичными.
Мошенники могли находиться в одном из западных регионов страны.
Жителей районов, пострадавших от стихии, призывают исключить перевод средств незнакомым лицам, а при наличии выгодного предложения на рынке недвижимости получать консультации от специалистов этой сферы услуг либо сотрудников полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области пострадавших от наводнения обманывают мошенники
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