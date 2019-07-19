Деревья незаконно рубили два года
В Нерчинском районе участковый лесничий организовал незаконную рубку лесных насаждений. Ущерб составил 7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Под руководством лесника два года местные жители незаконно вырубили свыше тысячи деревьев разных пород.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».
По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъяты документация, электронные носители информации, грузовая специальная техника, бензопилы.
Лесничий помещён в изолятор временного содержания.
В Забайкалье лесник организовал незаконную рубку на 7 миллионов
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