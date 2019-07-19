Улан-удэнка присвоила телефон 12-летней школьницы

Девочка забыла мобильный на стеллаже с обувью
46-летний улан-удэнец обратился в полицию, рассказав, что украли телефон его 12-летней дочери. Отец и дочь совершали покупки в одном из торгово-развлекательных центров. Девочка забыла мобильный за 17 тысяч рублей на стеллаже с обувью.
Полицейские, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения в торговом зале, а также с уличных камер, установили подозреваемую и автомобиль, на котором она приезжала в ТРЦ.
Впоследствие оперативники задержали девушку и изъяли телефон.
21-летняя улан-удэнка пояснила, что увидела лежащий на стеллаже телефон и взяла его, намереваясь затем продать по запчастям.
Ранее в поле зрения правоохранительных органов она не попадала.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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