Улан-удэнка присвоила телефон 12-летней школьницы

Девочка забыла мобильный на стеллаже с обувью



46-летний улан-удэнец обратился в полицию, рассказав, что украли телефон его 12-летней дочери. Отец и дочь совершали покупки в одном из торгово-развлекательных центров. Девочка забыла мобильный за 17 тысяч рублей на стеллаже с обувью.



Полицейские, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения в торговом зале, а также с уличных камер, установили подозреваемую и автомобиль, на котором она приезжала в ТРЦ.



Впоследствие оперативники задержали девушку и изъяли телефон.



21-летняя улан-удэнка пояснила, что увидела лежащий на стеллаже телефон и взяла его, намереваясь затем продать по запчастям.



Ранее в поле зрения правоохранительных органов она не попадала.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

