18 июля в Бурятии зарегистрировано 9 пожаров
Как сообщал «Байкал-Daily», в Кяхте сгорел гараж с автомобилем и мотоциклом.
В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района произошел пожар в отдельно расположенном подсобном помещении. Огнём повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. и внутренняя стена на площади 4 кв.м.
Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки.
Основной причиной пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём – вчера по этой причине в Бурятии произошло 7 пожаров. Так, В улусе Усть-Орот Кижингинского района сгорел дощатый навес.
В посёлке Селенгинск Кабанского района огонь уничтожил бесхозный сарай.
Также произошли возгорания мусора в Баргузинском и Курумканском районах, травы – в Кабанском районе.
За сутки в Бурятии произошло 9 пожаров
Происшествия, Фото:
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