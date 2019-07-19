Девушка резко выскочила на дорогу
17 июля около восьми часов вечера в Мухоршибирском районе Бурятии на трассе «Байкал», неподалёку от села Никольск сбили 16-летнюю девушку.
На неё наехал автомобиль «БМВ», которым управлял 38-летний водитель.
- По предварительной информации, школьница, неожиданно вышла на дорогу из-за стоящего автомобиля. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП девушка получила многочисленные травмы. Она была госпитализирована в реанимационное отделение районной больницы.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Закаменском районе в кювет опрокинулся грузовик.
В Бурятии 16-летняя девушка попала в реанимацию после наезда «БМВ»
Происшествия, Фото:
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